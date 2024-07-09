Вона здатна випускати вдвічі більше ракет за американську систему.

Європа розробляє свою реактивну систему залпового вогню, яка нагадує американську HIMARS.

Як пише Business Insider, РСЗВ EuroPULS - є результатом співпраці франко-німецької оборонної фірми KNDS та ізраїльської Elbit Systems. Вона створена на базі універсальній системі запуску Elbit, яку використовують Армія оборони Ізраїлю та кілька європейських країн.

Порівняння EuroPULS з HIMARS

EuroPULS встановлено на восьмиколісному шасі вантажівки, тоді як HIMARS використовує шестиколісний автомобіль. Довжина європейської системи 10,3 метра, а вага - 38 тонн. При цьому вона здатна розганятись до 88 км/год.

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Такі характеристики роблять EuroPULS значно важчою за HIMARS, яка має бойову вагу 18 тонн. Однак це ж дозволяє їй нести більше ракет. Європейська РСЗВ має дві капсули, які можуть випустити 12 ракет за 60 секунд, залежно від боєприпасу. Водночас HIMARS має одну капсулу, яка може запускати шість ракет GMLRS або одну ракету великої дальності ATACMS.

Наразі вартість EuroPULS не розголошується, тоді як пускова установка HIMARS коштує майже 5 мільйонів доларів за штуку. Ракета GMLRS для нього коштує понад 100 000 доларів кожна.

Європейські армії мають на озброєнні різні реактивні системи залпового вогню - французьку LRU та німецьку MARS 2, які базуються на американській гусеничній мобільній ракетній установці M270 та її ракетах керованої системи залпового вогню.

EuroPULS може стріляти "поєднанням традиційних європейських ракет і ракет PULS". Вибір капсул включає 18 122-мм ракет Accular з дальністю 35 км, 10 160-мм ракет Accular з дальністю 40 км, чотири EXTRA ракети збільшеної дальності, які можуть досягати 150 км, і дві зброї Predator Hawk з дальністю дії до 300 км. При цьому на один автомобіль можна встановити різні контейнери.

У KNDS стверджують, що їхня система "адаптована до майбутніх ракет". За словами Elbit, EuroPULS "стане основою для модульно масштабованої та гнучкої артилерійської системи, яку можна інтегрувати для ведення вогню з будь-якої мобільної платформи з високою точністю та безпекою. Відкрита концепція EuroPULS не виключає жодного постачальника відповідних ракет із співпраці, що дозволяє користувачам EuroPULS найняти тих".

З цього випливає, що європейська РСЗВ може запускати американські GMLRS, які використовує HIMARS. Хоча виробник американської системи Lockheed Martin вважає, що це не варіант.

"Наше сімейство боєприпасів РСЗВ не може бути інтегроване в систему PULS. Якби Німеччина вибрала PULS, вона не могла б отримати доступ до наших ракет", - наголошує компанія.

Чи може EuroPULS конкурувати з HIMARS?

Як відомо, американська система отримала популярність завдяки використанню під час війни в Україні. Ракети HIMARS знищили російські склади боєприпасів і пункти управління, порушивши матеріально-технічне забезпечення і змусили окупаційні війська розтягнути логістику. Попри це, зброя з GPS-наведенням нещодавно втратила свої переваги, оскільки масове глушіння сигналів Росією погіршило точність систем наведення.

Зі своєї сторони KNDS може використовувати економічні стимули для приваблювання європейських клієнтів. Lockheed Martin виробляє свої керовані ракети на заводах у США, тоді як KNDS планує використовувати європейську виробничу базу.

Хоча HIMARS використовується або замовляється більш ніж десятком країн, Але PULS має певний успіх в Європі. Її придбали Нідерланди та Данія, а Німеччина планує придбати п’ять ракет-носіїв MARS 2. Американська РСЗВ може стати жертвою власної популярності, оскільки виникає питання, чи зможе Lockheed Martin задовольнити зростаючий попит.

"Попит на такий військовий потенціал ризикує перевищити пропозицію, враховуючи обмеження щодо того, як швидко можна нарощувати промислові виробничі потужності, і враховуючи необхідність також забезпечити системи для України. Існують також питання промислової політики та безпеки постачання, коли багато країн сподіваються забезпечити доступ до виробничих ліній і боєприпасів під час кризи чи війни, а багато країн сподіваються отримати вигідні внутрішні або експортні контракти. У сукупності такі тенденції спонукають деякі військові розглядати можливі альтернативи американській системі HIMARS, хоча, звичайно, вона залишається головним гравцем у цій конкуренції за контракти", – пояснив Джеймс Блек, помічник директора з питань оборони аналітичного центру RAND Europe.

Використання HIMARS в Україні

Західні боєприпаси для HIMARS та інших гаубиць стали менш ефективними та точними через російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Одним із варіантів розв'язання проблеми є знищення або тривале виведення з ладу систем РЕБ агресора.

Нещодавно оборонні компанії Lockheed Martin і Rheinmetall розробили та представили нову мобільну артилерійську ракетну систему GMARS, яка була створена для значного посилення вогневої потужності НАТО.

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