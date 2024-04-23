Декілька країн, у тому числі Франція, не бажають розлучатися зі своїми найсучаснішими системами протиповітряної оборони.

Декілька країн, у тому числі Франція, не бажають розлучатися зі своїми найсучаснішими системами протиповітряної оборони. Про це пише Le Monde.

Видання нагадує, що напередодні президент України Володимир Зеленський знову підкреслив, що протиповітряна оборона "сьогодні є нашим пріоритетом".

"Усвідомлюючи небезпеку, яка загрожує українцям, європейські держави намагаються організуватися, щоб допомогти їм, після того, як привітали відновлення американської підтримки, яка, однак, може зайняти кілька тижнів, щоб матеріалізуватись після голосування Палатою представників за новий пакет у 60,8 млрд доларів", - зазначається у матеріалі.

Водночас, за інформацією ЗМІ, прогрес щодо надання допомоги Україні з боку ЄС є трудомістким. Так, глави держав і урядів країн Євросоюзу "були обережні під час Європейської ради 17 і 18 квітня, щоб дати найменші обіцянки". Лише прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який залишає свою посаду, заявив, що готовий викупити обладнання, яке є у деяких країн, щоб передати його Україні.

"Ми знаємо, що кілька країн мають запаси Patriot, але, можливо, не хочуть доставляти їх напряму", — сказав Рютте.

Також зазначається, що на полях цього саміту Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, закликав країни-члени зробити жест, вказавши, що пріоритетом є підтримка протиповітряної оборони України, а не дотримання всіх цінових стандартів внутрішнього обладнання Альянсу.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський розповів, що передасть Британія Україні. За його словами, пакет включатиме передачу Storm Shadow та ракет інших типів, сотень одиниць бронетехніки та плавзасобів, а також боєприпасів.

Також УНІАН повідомляв, що президент США Джо Байден запевнив Зеленського, що перший пакет допомоги для Києва буде швидким та потужним. З-поміж іншого, він посилить протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності України.

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