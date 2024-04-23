Також президент України обговорив з Ріші Сунаком питання конфіскації російських активів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Зазначається, що під час розмови, Сунак повідомив Зеленського про виділення Британією найбільшого пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

"Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою.Вдячний Великій Британії та особисто Прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях", – написав Зеленський.

Він також додав, що під час розмови, сторони обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів. А також, поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Допомога Україні від партнерів: що відомо

Напередодні президент США Джо Байден запевнив Зеленського, що перший пакет допомоги для України буде швидким та потужним. Зокрема, він посилить протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності України.

Про суттєве збільшення допомоги для України заявили в Норвегії. Зазначається, що суму ще не визначено, оскільки це має бути предметом обговорення з іншими сторонами.

На думку Bloomberg, ЄС візьме на себе естафету підтримки України після значного стимулювання США.

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