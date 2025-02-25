Російський винищувач "‎п’ятого покоління"‎ нещодавно "прийняв участь" у виставці Aero India.

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутниковий знімок, на якому можна бачити російський винищувач "‎п'ятого покоління"‎ Су-57 на іранській авіабазі в місті Бендер-Аббас. На це звернув увагу портал The War Zone.

Також в мережу виклали відео, на яких видно Су-57 на іранському аеродромі.

Окрім Су-57 на знімку від Maxar можна бачити пару американських патрульних літаків P-3 Orion, проданих Ірану до революції 1979 року та важкий військово-транспортний літак Іл-76.

За словами фахівців, Су-57 приземлився в Ірані на шляху додому з міжнародного авіасалону Aero India 2025, який проходив в індійському місті Бенгалуру.

Невідомо, чи залишив Су-57 Бендер-Аббас чи все ще лишається на іранській авіабазі. Зараз у соціальних мережах циркулюють непідтверджені дані про те, що перебування літака в Ірані було продовжено через проблеми з двигуном.

Варто також додати, що на сьогодні немає підтвердженої інформації про інтерес Ірану до придбання Су-57, хоча Ісламська Республіка доволі активно закуповує російське озброєння. Мова, зокрема, про винищувачі Су-35 покоління 4+.

Винищувач Су-57 – довідка

Росіяни позиціонують Су-57 у якості винищувача "п’ятого покоління", який розробила російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК). Наразі єдиним експлуатантом літака залишається сама РФ.

Раніше стало відомо, що Алжир став першим іноземним покупцем винищувача. За інформацією російських ЗМІ, літак передадуть закордонному покупцю у цьому році.

Алжирські пілоти нібито вже почали проходити навчання. Загальну кількість літаків, а також вартість контракту сторони не розголошують.

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