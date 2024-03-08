Зазначається, що литовська держава затвердила національний довгостроковий план допомоги Україні.

Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли 155-мм артилерійські боєприпаси, повідомляє Міністерство оборони Литви.

"Ми надсилаємо ті поставки, які зараз найбільше потрібні Україні. Ми їх чуємо і наша допомога продовжується", – наголосив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Окрім військової техніки та озброєння, Литва також сприяє обороні України активною підготовкою військового персоналу, лікуванням та реабілітацією поранених солдатів, консультаціями експертів, вкладами у фонди допомоги нашій країні. Зазначається, що литовська держава затвердила національний довгостроковий план допомоги Україні.

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Допомога Україні: важливі новини

Чехія зібрала всю суму для придбання 800 тисяч боєприпасів для України. Про це 7 березня повідомив президент країни Петр Павел. За його словами, участь у цій ініціативі візьмуть 18 країн. Павел наголосив, що боєприпаси мають бути в Україні найближчими тижнями.

Тим часом Болгарія почала відправляти в Україну обіцяні бронетранспортери. Загалом планують передати 110 БТРів, але відправлятимуть їх партіями по 6 одиниць.

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