Це вже друга за місяць спроба Болгарїі почати відправку техніки в Україну.

У середу, 6 березня, Болгарія почала відправляти в Україну обіцяні бронетранспортери. Про це повідомляє болгарський телеканал BTV.

"БТРи виїхали в Україну. Перший бронетранспортер був завантажений на платформу і вирушив з бази "Жандармерія" в Софії до залізничної станції в Новий Іскир", – повідомляє кореспондент каналу.

Зазначається, що загалом Україні планують передати 110 БТРів, але відправлятимуть їх партіями по 6 одиниць. Попри те, що бронемашини належали місцевому МВС, їхнім транспортуванням займається Міноборони Болгарії.

Відео дня

Болгарські бронетранспортери для України

Як писав УНІАН, ще влітку минулого року парламент Болгарії ухвалив попереднє рішення про безоплатну передачу Україні близько сотні застарілих БТР-60, що належали болгарському МВС, але десятиліттями стояли непотрібними.

Через спротив частини проросійських політиків, зокрема і президента Болгарії, остаточно рішення про передачу бронетехніки Україні було ухвалено лише у грудні. На початку лютого міністр оборони Болгарії повідомив, що передача Україні БТРів почалася, але насправді машини досі лишалися в Софії.

Вас також можуть зацікавити новини: