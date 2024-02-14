В Європі визнають, що українці мають багато цікавих розробок, актуальних для сучасної війни.

Україна спільно з Євросоюзом вироблятиме артилерійські боєприпаси та новітню військову техніку. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі, де має відбутися зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Ми тісно працюємо з українською оборонною промисловістю. Я вітаю зусилля усіх союзників НАТО, але й також Європейського Союзу, аби з'ясувати, як ще більше ми можемо зміцнити оборонну промисловість України. Я думаю, що українці продемонстрували винахідливість та навички, коли справа стосується виробництва більшої кількості зброї, розвитку нового озброєння, і не меншою мірою, поєднання різних видів технологій: безпілотних транспортних засобів, дронів, морських дронів, що дозволяє їм завдавати великих втрат російським силам, також далеко за лінією (фронту), у тому числі човнам у Чорному морі", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що співпраця з українцями стосується нарощення виробництва снарядів калібру 155мм та більш новітніх зразків озброєння.

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Крім того, в рамках Комплексного пакету підтримки від НАТО відбувається співпраця з Україною у питання сумісності та стандартизації, що є частиною більшої інтеграції України та ближчого наближення до Альянсу.

Інтеграція українського та європейського ВПК

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2023 року президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на форумі Європейського оборонного агентства у Брюсселі заявила, що майбутня стратегія оборонної промисловості Європи має обов’язково включати потреби та виробничі можливості України.

За її словами, Україна має бути інтегрована в оборонні програми ЄС, зокрема, щоб допомогти задовольнити потреби Києва у поточній війні проти Росії.

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