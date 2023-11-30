Зараз в ЄС працюють над великим планом з оптимізації і модернізації оборонної промисловості блоку.

Майбутня стратегія оборонної промисловості Європи має обов’язково включати потреби та виробничі можливості України. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на форумі Європейського оборонного агентства у Брюсселі, пише Euractiv.

"Наша стратегія може бути повною лише тоді, коли вона також враховуватиме потреби України та її промисловий потенціал", – сказала фон дер Ляєн у своєму виступі.

За її словами, Україна має бути інтегрована в оборонні програми ЄС, зокрема, щоб допомогти задовольнити потреби Києва у поточній війні проти Росії.

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"Першим кроком для досягнення цього є залучення України до процесу консультацій щодо Промислової стратегії. Це має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм за згодою Європейського парламенту та Ради, де це необхідно", — сказала очільниця Єврокомісії.

Як зазначає Euractiv, проект Програми європейської оборонної промисловості мають представити широкому загалу на початку наступного року. Програма зокрема передбачатиме шляхи фінансування оборонної галузі країн Європи.

Головним завданням цієї програми є не просто збільшення виробничих потужностей, але також прагнення зробити ВПК Європи більш гнучким та стійким через посилення транскордонної співпраці. Досі така співпраця залишається радше винятком, ніж правилом, наголошує Euractiv.

Безпекова співпраця України і Заходу

Як писав УНІАН, країни-члени НАТО не змогли подолати розбіжності щодо швидкого вступу України. Проти висловилися США і Німеччина, які хочуть, щоб процес визначався умовами, а не політичними міркуваннями.

Нещодавно президент Чехії Петер Павел поділився побоюванням, що 2024 рік може стати більш "сприятливим" для Росії, якщо західні партнери України будуть затягувати з необхідною ЗСУ допомогою. За його словами, є тільки один правильний вибір: дати все необхідне Києву. Будь-яка менша допомога обернеться для Заходу поразкою.

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