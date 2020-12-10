Експериментальний зразок двигуна до ракети V-1 виявили в Мосулі після звільнення міста від терористів.

Інститут Conflict Armament Research (CAR) отримав в розпорядження внутрішній документ терористичної організації "Ісламська держава" про роботу над двигуном літака-снаряда V-1. Таку зброю режим Адольфа Гітлера використовував в часи Другої світової війни для бомбардування Великої Британії. Сам двигун був виявлений в Мосулі.

Про це пише Gazeta Wyborcza, додаючи, що CAR - це британська організація, яка досліджує поставки звичайного озброєння і боєприпасів у зонах конфлікту. Її новий звіт, складений на основі роботи, яка тривала півтора роки, демонструє, як саме "Ісламська держава" намагалася збудувати більш передове озброєння. А також звідки терористи брали необхідні компоненти.

Читайте такожКоординував ісламістів з-під Києва: СБУ затримала одного з ватажків ІДІЛ (фото)Як виявилося, матеріали для виробництва зброї, а також вибухові речовини вони отримували через закупки, які проводилися через невеликі сімейні фірми в Європі й Туреччині. Наприклад, невелика крамниця мобільних телефонів придбав 6 тон алюмінієвої пасти, що точно не відповідало його діяльності.

"Якби нагляд був кращим, можна було б запобігти таким закупкам", - сказав BBC Майк Люїс з CAR.

Терористи "Ісламської держави" також купували безпілотники, доступні в звичайних крамницях. До такої техніки вони чіпляли гранати або артилерійські снаряди і скеровували на позиції ворога. Зокрема, таку зброю вони використовували під час наступу на Мосул в 2017 році.

Але "Ісламська держава" мала амбіції щодо створення більш складного озброєння. З 2015 року терористична організація намагалася збудувати ракети з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном, які нацисти використовували в часи Другої світової війни. Експерти CAR виявили внутрішні документи "Ісламської держави", в яких йшлося про "роботу над двигуном V-1, який Гітлер використовував для атак проти Великої Британії".

Читайте такожNewsweek: У військ США в Сирії могли вкрасти зброю на сотні мільйонів доларівТакі двигуни вийшли з ужитку в 50-х роках минулого століття. Але їх досі можна недорого купити. В Польщі, наприклад, такі мініатюрні двигуни продаються на популярному сайті Allegro за 500 злотих (приблизно 136 доларів).

"Можна приладнати до літака чи збудувати щось цікаве (наприклад, V-1)", - йдеться в описі товару.

Такий двигун, але довжиною більше двох метрів, був знайдений в лікарні Мосула. Його виявили антитерористичні сили, коли звільнили місто від "Ісламської держави". Оцінка пристрою показала, що терористи були близькі до успіху.

Читайте такожСуд оголосив вирок іноземцям, що переправляли через Україну бойовиків ІДІЛТакож вони намагалися збудувати автоматичну систему ППО і навіть її випробовували. Однак, до її бойового використання справа не дійшла. Необхідні технології "Ісламська держава" купувала через спеціально створені фірми в США, Канаді, Гонконзі і Великій Британії. Ці фальшиві компанії вдавали, що працюють над побудовою метеорологічних зондів або над системами стеження за врожаєм.

В 2015 році "Ісламська держава" написала листа в крамницю моделей літаків у США. Терористи видавали себе за чоловіка на ім'я Девід Сорен з компанії Advance Technology Global. Їх цікавило, чи пульсуючий повітряно-реактивний двигун, який був у продажу в крамниці, здатен підняти в небо 40-кілограмовий літак.

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Переклад: Лесь Димань