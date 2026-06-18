У США оцінили результати постачання американської зброї для України: заява міністра війни

Очільник Пентагону заявив про прогрес.

Міністр війни США Піт Гегсет переконаний, що ініціатива PURL ("Список пріоритетних вимог України"), завдяки якій європейські союзники купують в США зброю для України, приносить користь українській обороні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на засіданні міністрів оборони країни-членів НАТО у Брюсселі.

"Щодо України також є прогрес. Завдяки ініціативі президента Трампа PURL, союзники взяли на себе ініціативу у фінансуванні оборони України. Українці тримають свої позиції навіть перед обличчям тривалого російського нападу", - наголосив Гегсет.

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Як нагадав міністр війни, Сполучені Штати раніше говорили про те, що європейські союзники можуть очолити зусилля і що це відповідатиме потребам оборони України.

"Це відбувається. І це є підтвердженням підходу президента Трампа та підходу, який би підготував шлях до миру", - переконаний Гегсет.

Як відомо, у четвер, 18 червня, у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з підтримки оборони України (формат "Рамштайн"). На цьому засіданні очікуються нові внески від союзників на закупівлі американської зброї для України.

Ініціатива PURL

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2025 року Гегсет розповідав, що ініціатива PURL відповідає баченню президента США Дональда Трампа про реалізацію миру через силу. Міністр війни США заявляв про очікування від європейських країн більших внесків в ініціативу PURL для продажу американської зброї для України.

У травні 2026 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найбільше грошей для закупівлі американського озброєння для України дають лише 6-7 країн Європи, тому цей фінансовий тягар треба розподілити рівномірніше.

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