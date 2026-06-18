Ціни на нафту відреагували на угоду США та Ірану

Нова угода між США та Іраном передбачає продовження квітневого перемир’я ще на 60 днів.

Ціни на нафту в четвер, 18 червня, впали більш ніж на 2 долари за барель після того, як США та Іран підписали тимчасову угоду, яка має завершити війну. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 09:16 за київським часом ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 2,14 долара, або на 2,69% - до 77,41 долара за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 2,36 долара, або на 3,07% - до 74,43 долара за барель.

Brent опустився до найнижчого рівня з 2 березня – першого торгового дня після того, як США та Ізраїль почали атаки на Іран. WTI досягла найнижчого рівня з 4 березня.

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Нагадаємо, ціни на "чорне золото" почали зростати після заяв президента США Дональда Трампа про те, що він може відновити бомбардування, якщо лідери Ірану "не будуть поводитися належним чином". Водночас повідомлення про мирну угоду підштовхнуло ринки до зниження цін.

14-пунктний меморандум запускає 60-денний період переговорів, протягом якого Іран дозволить безплатний прохід через Ормузьку протоку – ключовий маршрут транспортування нафти та газу. Угода передбачає відновлення повної пропускної спроможності протоки протягом 30 днів.

Угода відкладає розв’язання багатьох складних питань, зокрема щодо ядерної програми Ірану, а також передбачає, що США та їхні партнери мають розробити план на 300 млрд дол. для фінансування відновлення Ірану. Аналітики оцінюють, наскільки ще можуть знизитися ціни на нафту в короткостроковій перспективі, оскільки пропозиція може залишатися обмеженою навіть після повторного відкриття Ормузької протоки.

"Обсяг сирої нафти, який повернеться на ринок після відкриття Ормузької протоки, може бути обмеженим, оскільки частина вантажів уже була виведена через обхідні маршрути, а судновласники можуть не захотіти відправляти танкери назад у регіон через побоювання, що угода може зірватися", – зазначив CEO енергетичної консалтингової компанії XAnalysts Мукеш Сахдев.

Він додав, що загальний попит на сиру нафту може зростати швидше, ніж пропозиція, що обмежить падіння цін.

На думку експертів Міжнародного енергетичного агентства, якщо угоду США та Ірану буде успішно реалізовано і протоку відкриють, цьогорічна криза постачання може перетворитися на значний профіцит пропозиції у 2027 році. У своєму щомісячному агенція прогнозує, що наступного року пропозиція перевищить попит на 5,05 млн барелів на добу, оскільки близькосхідна нафта повернеться на ринок.

Додатковий тиск на нафтовий ринок чинять зростаючі очікування, що Федеральна резервна система США може підвищити відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. Це може сповільнити економічне зростання і, відповідно, зменшити попит на нафту.

Згідно з опублікованими 17 червня прогнозами, дев’ять із 19 членів ФРС, які беруть участь у формуванні монетарної політики, вважають, що підвищення ставки буде необхідним. Три місяці тому такої думки не мав жоден із них.

Запаси нафти у світі – головні новини

У травні УНІАН повідомляв, що світові запаси нафти у квітні зазнали рекордного скорочення на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

За даними The Wall Street Journal, навіть у разі припинення бойових дій глобальні запаси нафти продовжують швидко зменшуватися, наближаючись до критично низького рівня. Передбачається, що до грудня запаси рідкого палива в найбільш економічно розвинених країнах можуть знизитися нижче 2,3 млрд барелів – це стане найнижчим рівнем із початку спостережень у 2003 році.

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