Гегсет приїхав до Європи, щоб продати ще більше американської зброї Україні

Міністр війни США очікує більших внесків від європейських країн в ініціативу PURL для продажу американської зброї для України.

Добитися миру можливо завдяки сильним і реальним спроможностям, які супротивники поважають. Ініціатива з продажу американської зброї європейцям відповідає баченню президента США Дональда Трампа про реалізацію миру через силу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр війни Піт Гегсет сказав перед перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

Гегсет наголосив, що США очікують від НАТО "вогневої потужності", оскільки після саміту Альянсу, який відбувся влітку в Гаазі, країни-члени почали виконувати зобов’язання, і незабаром ці зобов’язання перетворяться у нові спроможності.

Відео дня

За його словами, частиною цього процесу є започаткована ініціатива PURL ("Список пріоритетних вимог України"), в межах якої європейські країни купують американську зброю і передають Україні через НАТО, аби добитися миру у війні.

"Якщо ми чогось навчилися за президенства Дональда Трампа, так це активної реалізації миру через силу. Ви добиваєтесь миру, коли ви сильні. Не тоді, коли ви маєте сильні слова чи вказуєте пальцем. Ви добиваєтесь цього, коли маєте сильні і реальні спроможності, які супротивники поважають. Я вірю, що НАТО це робить. Я вірю, що ініціатива PURL про це", - наголосив Гегсет.

Він очікує, що більше країн долучаться до цієї ініціативи та зроблять власні внески для закупівлі в США зброї для України з метою мирного завершення конфлікту.

Підтримка України через програму PURL

Раніше, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав журналістам, що Німеччина, Нідерланди, Канада, Швеція, Данія, Норвегія активізували підтримку України одразу від моменту започаткування ініціативи PURL.

Рютте запевняє, що сьогодні буде більше оголошень від інших країн про внески для ініціативи PURL. Він додав, що позитивно налаштований щодо цього.

Водночас, у Рютте запитали, чи вже настав час, аби Україна отримала ракети більшої дальності наступального типу.

"Це не питання для обговорення сьогодні, бо це двостороннє питання – які країни хочуть постачати Україні, так або ні. Але це не на порядку денному у цей день", - сказав Рютте.

Окремо генеральний секретар НАТО зазначив, що сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі міністра оборони України Дениса Шмигаля і високої представниці ЄС Каї Каллас. Також відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), під час якого буде обговорюватися подальше нарощення підтримки для України. Зокрема, йтиметься про ініціативу PURL, в межах якої США продають летальну і нелетальну військову підтримку для України за кошти союзників.

Ініціатива PURL - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в рамках ініціативи PURL вже відомо про узгодження шести пакетів із закупівлі зброї для України. Ця ініціатива дозволяє купувати для України системи ППО, і зокрема, Patriot, та інше озброєння. Україна очікує на збільшення країн, які долучаються до цієї ініціативи.

Вас також можуть зацікавити новини: