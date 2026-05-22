Гроші дають 6-7 країн: Рютте розповів про закупівлю американської зброї для України

Генсек НАТО висловив невдоволення тим, що не всі європейські члени фінансують потреби України у зброї.

Найбільше грошей для закупівлі американського озброєння для України дають лише 6-7 країн Європи, тому цей фінансовий тягар треба розподілити рівномірніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на брифінгу в рамках засідання глав МЗС країн-членів Альянсу у Гельсинборзі (Швеція).

Рютте заявив, що Україна продовжує отримувати військову допомогу за ініціативою "Список пріоритетних вимог України" (PURL).

"По суті, це вже відбувається. Постачання критичного американського обладнання до України продовжується. Воно включає протибалістичні ракети, підтримку протиракетної оборони, зокрема, і для систем Patriot. Це оплачують європейські союзники в межах PURL. Це триває", - констатував генсек.

При цьому, як наголосив Рютте, він хоче, щоб більше країн приєдналися до виділення грошей на закупівлі зброї для України через ініціативу PURL. За словами Рютте, витрати на підтримку України мають розподіляються між союзниками НАТО якомога рівномірніше.

"Я хочу досягти більш рівномірного розподілу тягаря", - заявив Рютте.

Він зауважив, що в даний час тільки 6-7 країн "виконують важку роботу":

"Хороша новина в тому, що те, що вони роблять, достатньо, аби Україна продовжувала мати доступ до критичного американського обладнання. Але, було б справедливо, якби в рамках НАТО, і особливо європейської частини, ми могли бачити, як інші союзники також активізуються".

За його словами, усі бачать, як українці надзвичайно добре справляються на полі бою, але їм потрібна підтримка.

"Питання полягає в тому, як ми можемо зробити Україну якомога сильнішою в цій боротьбі. Вони тримають передову, і я справді вражений тим, як вони люто протистоять російському нападу, повномасштабному вторгненню з 2022 року".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що американська зброя, на купівлю якої виділяють кошти європейські партнери України, в межах ініціативи PURL надходить без затримок.

Ініціативу PURL започаткували влітку 2025 року. Вона передбачає закупівлі американської зброї для України через країни НАТО. Наразі відомо, що найбільше грошей на це виділяє Німеччина.

