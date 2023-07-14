На черговому засіданні Ставки також стало відомо, що загроза вторгнення з Білорусі – відсутня.

Сьогодні відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Його учасники зокрема обговорили нарощування обсягів власного виробництва та ремонту озброєння, зокрема безпілотників.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, на черговому засіданні Ставки заслухали доповіді головнокомандувача та командувачів щодо ситуації на фронті, просування та оборони українських військ.

Крім того, міністр оборони доповів про нові пакети військової допомоги, а віце-прем’єр - про покращення логістики постачання.

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"Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту", - додав Зеленський.

Крім того, на засіданні обговорили захист атомних станцій та північного кордону, а також результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань.

"З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі - відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", - зауважив президент.

Виробництво власного озброєння в Україні

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх місяців Україна значно збільшила виробництво власного озброєння та боєприпасів. Зокрема, йдеться про виробництво снарядів для артилерії та мінометів.

Крім того, з конвеєрів вже почали сходити українські протитанкові комплекси "Стугна-П".

У майбутньому Україна планує нарощування виробництва безпілотників та броньованої техніки.

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