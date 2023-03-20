Це те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом, каже президент.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за погодження спільного плану постачання снарядів для артилерії. У вечірньому відеозверненні він назвав це рішення "стратегічним кроком".

"Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом", – сказав президент.

Зеленський також подякував партнерам України в Європі і всім, хто зацікавлений, аби Європа була сильною та вільною.

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Мільйон боєприпасів для України - що відомо про проект Спільні закупівлі боєприпасів

Раніше цього місяця головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначав, що було схвалено виділення додаткових 2 млрд євро для Європейського фонду миру на підтримку України, які буде спрямовано на задоволення потреб України в артилерійських боєприпасах швидкими темпами.

20 березня стало відомо, що в блоці досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну снарядів. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що мільйон снарядів калібру 155 мм буде надіслано впродовж 12-місячного періоду.

Як сповістило Європейське оборонне агентство, 18 країн погодились спільно купувати боєприпаси для України. Це Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція і Норвегія. Ще є країни-члени ЄС висловили намір приєднатися. Водночас Угорщина відмовилась і заявила про тиск.

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