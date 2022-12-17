Це перша поява такої великої колони з часу розгрому російських угрупування військ навесні 2022 року.

18 російських ПАЗів російської армії помітили в Гомельській області 16 грудня, повідомляє Беларускі Гаюн.

Автобуси були зафіксовані в Добрушському районі на перетині трас М10 і Р124.

Як зазначає місцеве видання "Флагшток", це перша поява такої великої колони медичного спецтранспорту в Гомельській області з часу розгрому російських угрупувань військ навесні 2022 року.

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Ситуація в Білорусі

Напередодні Генштаб зазначав, що Білорусь проводить підготовку до участі у війні проти України. Проте, на території Республіки поки не фіксують формування ударного угруповання.

19 грудня відбудеться візит Путіна до Мінська. На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, російський президент під час зустрічі з Лукашенком буде намагатися підштовхнути його до сухопутного вторгнення.

Росія вторглася в Україну - головне

У ніч на 24 лютого російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну з півночі, сходу і півдня. Путін у своєму зверненні пояснював агресію необхідністю "денацифікувати" українців.

Російська армія була фактично на підступах до Києва, під окупацію загарбників потрапив ряд прилеглих населених пунктів. Окремі підрозділи рушили до ЧАЕС. Пізніше російські війська увійшли в Енергодар і захопили Запорізьку АЕС, ведучи вогневі провокації на майданчику ядерного об'єкта.

У розшифрованих тоді розвідданих йшлося, що Путін намагався захопити Київ за кілька днів. Однак бої розтягнулися майже на рік.

Вже навесні окупанти були вибиті з Київської, Сумської та Чернігівської областей. У травні ворог пішов із захопленої частини Харківської області, у листопаді - з Херсона і всього правобережжя Херсонської області.

У боях ліквідовано 97 270 окупантів, але Путін не збирається здаватися і вже готує нову масштабну операцію взимку. На думку генерала Залужного, до наступу диктатор залучить до 200 тисяч резервістів. Наразі вирішується питання прямої участі в агресії Путіна Білорусі.

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