На Чехію обрушився ураган

Чехія у суботу опинилася в епіцентрі урагану, сила вітру якого в окремих районах досягає 130 км на годину, передає ІТАР-ТАРС.

Поривами вітру зірвані дахи з десятків будівель, пошкоджені лінії електропередач, повалені сотні дерев. У Празі через пошкодження дахів евакуювали мешканців одного з будинків у районі Летняни, і готується евакуація дитячого будинку в районі Дольні-Почерніце.

Протягом декількох хвилин вулиці і площі Праги покрилися шаром градин, температура повітря знизилася майже на 10 градусів.