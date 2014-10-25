В Естонії заявили, що вже почали від'єднання балтійських електромереж від Росії

Голови комісій у справах ЄС парламентів Балтійських країн і Польщі сьогодні обговорили в Нарві можливість від'єднання балтійських енергомереж від Росії для зміцнення енергетичної безпеки. Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на прес-службу естонського парламенту.

"Від'єднання балтійських електромереж від Росії вже розпочато. В серпні Єврокомісії було подане клопотання про фінансування третього електричного з'єднання між Естонією і Латвією, яке має бути побудовано до 2020 року. Крім цього, необхідні три електричних з'єднання між Литвою і Польщею", - повідомив голова комісії у справах ЄС естонського парламенту Калле Паллінг.

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На зустрічі також обговорили необхідність розвитку єдиного ринку газу. Як позитивний приклад було визначено майбутнє відкриття терміналу природного газу в литовській Клайпеді в наступний понеділок. Сторони вважають, що завдяки терміналу залежність регіону від монополіста в газовому секторі російського "Газпрому", знизиться. Підвищиться енергетична безпека в усьому регіоні.

Раніше повідомлялося, що СПГ-термінал у Клайпеді почне діяти на початку грудня. Потужність терміналу складатиме майже 2-3 мільярдів кубометрів на рік.