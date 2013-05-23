Меркель розповіла, як європейські енергомережі об’єднаються ще тісніше

Про це сьогодні заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі повідомляє dw.de. За її словами, в найближчі 10 років частка об'єднаної енергії повинна перевищити 10 відсотків від обсягу, виробленого в кожній з країн-членів ЄС.

Розширення системи сполучних ланок між національними енергомережами країн ЄС - так званих інтерконекторів - планувалося вже давно, проте конкретний рівень цієї інтеграції узгоджений лише тепер.

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У 2009 році через газової суперечки між Росією і Україною брак інтерконекторів в ЄС мав справді фатальний ефект: країни Балтії, залежні від російського газу, виявилися відрізаними від енергопостачань і не могли забезпечуватися по мережах сусідніх країн.

Під час саміту в Брюсселі країни ЄС також закликали досягти зниження цін на енергоносії для кінцевих споживачів шляхом посилення внутрішньої конкуренції між європейськими енергокомпаніями і стимулювати інвестиції у створення сучасної енергомережі в Європі. З метою зниження залежності від імпорту енергоносіїв Єврокомісії доручено розглянути можливості підключення країн ЄС до розробки сланцевого газу в Німеччині.