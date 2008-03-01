В районі опозиційного мітингу в Єревані лунає стрілянина - Рейтер
Хто відкрив вогонь - невідомо
Стрілянина зі стрілецької зброї сталася в суботу ввечері в центрі столиці Вірменії Єревані, в районі, де опозиція протестує проти результатів виборів, повідомляє агентство Рейтер.
"Чутно звуки пострілів і видно, як жовті і червоні трасуючі кулі розтинають небо", - сказала кореспондент агентства Хасмік МКРТЧАН.
За її словами, стріляють в районі, де опозиція проводила мітинг, але хто відкрив вогонь, кореспондент повідомити не може.
В суботу в центрі Єревана відбувся численний мітинг прихильників колишнього президента Вірменії Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА. Відбулися сутички зі співробітниками правоохоронних органів.
Після розгону мітингу його учасники почали будувати барикади біля посольства Франції.
Опозиціонери не визнають результати президентських виборів в республіці.
Президентом Вірменії на виборах 19 лютого обрано чинного прем`єра і лідера Республіканської партії Сержа САРКІСЯНА.
За офіційними даними ЦВК країни, він набрав 52,82% голосів. Друге місце в президентських перегонах здобув екс-президент Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН - у нього 21,5% голосів.
Прихильники Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА підсумків виборів не визнали і з 20 лютого проводять мітинги в центрі Єревана, вимагаючи призначити нові вибори, а також надати їм прямий ефір Суспільного телебачення. Напередодні Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН звернувся до Конституційного суду Вірменії з позовом, що оскаржує підсумки виборів.
Чинний президент Вірменії Роберт КОЧАРЯН готовий ввести надзвичайний стан в країні, якщо опозиція продовжуватиме свої масові акції, заявив сьогодні на брифінгу від імені глави республіки міністр закордонних справ Вардан ОСКАНЯН.