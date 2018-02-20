Спецпрокурор США звинуватив у дачі неправдивих свідчень адвоката, який працював по справі Тимошенко

Звинувачення американському юристу Алексу Ван Дер Зваану були пред'явлені 16 лютого.

Офіс спеціального прокурора США Роберта Мюллера пред'явив звинувачення в дачі неправдивих свідчень адвокату Алексу Ван Дер Зваану.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обвинувальний висновок.

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Звинувачення американського юриста Алексу Ван Дер Зваану були пред'явлені 16 лютого, його звинуватили в наданні неправдивих свідчень ФБР в рамках розслідування стосовно його розмов, пов'язаних із звітом, який він допоміг готувати для розгляду справи над Юлією Тимошенко.

Повідомляється, що він нібито збрехав слідчим про минулі зв'язки з Річардом Гейтсом, якому разом з колишнім керівником президентської кампанії Трампа Полом Манафортом пред'явлені звинувачення по 12 пунктам у жовтні минулого року.

Bloomberg відзначає, що компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP підготувала доповідь, в якій підтримувалася позиція сторони обвинувачення у справі Тимошенко. Плата за документ склала лише $12 тис. Але в наступному році компанії перерахували ще $1 млн.

За інформацією Bloomberg, до того, що для підготовки доповіді найняли Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, причетний політтехнолог Пол Манафорт.

Раніше УНІАН повідомляв, що офіс спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання РФ у президентські вибори в США, повідомив про висунення звинувачення 13 громадянам Росії в передбачуваному втручання в президентські вибори в США в 2016 році.