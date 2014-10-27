Чеська контррозвідка зафіксувала "надзвичайно багато" російських шпигунів - річний звіт

Про це повідомляє Reuters з посиланням на річний звіт Служби інформаційної безпеки Чехії.

Дане зростання сталося після того, як стосунки між Росією та Заходом істотно погіршилися через українську кризу.

Чеська контррозвідка давно попереджала про активність російських шпигунів у країні, яка є членом ЄС та НАТО. Росіяни часто відвідують Чехію та купують тут нерухомість, зазначає видання.

Читайте такожЧехія назвала умови, за яких не буде блокувати нові санкції проти РосіїСлужба інформаційної безпеки повідомляє, що російські та китайські шпигуни працюють переважно над залученням до своєї сфери впливу політиків та журналістів.

"Як у російському, так і китайському посольстві працюють розвідники під дипломатичним прикриттям. У 2013 році їхня кількість у російському посольстві була надзвичайно великою", - говориться у звіті.

Інші шпигуни прибували до Чехії як туристи, експерти, вчені або бізнесмени.

Читайте такожЯнуковича контролює російська військова розвідка - СБУ"Російські спецслужби намагаються використовували як відкриті, так і таємні важелі політичного, медичного чи соціального впливу, аби просувати російські економічні інтереси у Чехії", - стверджується у звіті.

Попередній пік російського шпигунства припав на 2007 рік, коли Чехія та США вели переговори щодо побудови в Чехії радару протиракетної оборони.

Нагадаємо, чеські високопосадовці неодноразово виступали проти санкцій щодо російського режиму.