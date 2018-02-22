Зіркова повія Настя Рибка розкрила деталі секс-дозвілля російських олігархів (відео)

В інтерв'ю Рибка розповіла подробиці про зустрічі з олігархами Олегом Дерипаскою і заступником прем'єр-міністра, голови апарату уряду Росії Сергієм Приходьком.

Настя Рибка, навколо якої нещодавно розгорівся скандал, дала велике інтерв'ю Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

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В інтерв'ю Рибка розповіла подробиці про зустрічі з олігархами Олегом Дерипаскою і заступником прем'єр-міністра, голови апарату уряду Росії Сергієм Приходьком.

Рибка розповіла, що зустрічалась з Дерипаскою тричі і про всі зустрічах написала книги. При цьому другу книгу Рибка вирішила не публікувати через "секретну інформацію, за яку її можуть убити".