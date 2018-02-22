Зіркова повія Настя Рибка розкрила деталі секс-дозвілля російських олігархів (відео)

10:49, 22 лютого 2018
Світ
4318 0
Настя Рибка дала велике інтерв'ю / instagram.com/nastya_rybka

Читайте такожСекс-викриття: чим живуть і чого хочуть мисливиці за багатими «папіка» (відео)

В інтерв'ю Рибка розповіла подробиці про зустрічі з олігархами Олегом Дерипаскою і заступником прем'єр-міністра, голови апарату уряду Росії Сергієм Приходьком.

Рибка розповіла, що зустрічалась з Дерипаскою тричі і про всі зустрічах написала книги. При цьому другу книгу Рибка вирішила не публікувати через "секретну інформацію, за яку її можуть убити".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Олег Дерипаска#Настя Рибка