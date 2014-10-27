Всі мешканці ЄС віком від 62 років зможуть безкоштовно подорожувати у словацьких поїздах

Безкоштовно їздити в словацьких поїздах зможуть пасажири віком від 62 років з усіх країн-членів Євросоюзу. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на міністра транспорту Словаччини Яна Почіатка.

"З 17 листопада дозволено безкоштовний проїзд в поїздах по республіці не тільки громадянам Словаччини віком від 62 років, але і їх ровесникам з усіх країн-членів Євросоюзу, - сказав міністр. - В іншому випадку була б очевидна дискримінація громадян інших держав і порушення положень ЄС ".

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Минулого тижня уряд Словаччини ухвалив рішення в рамках поліпшення добробуту населення республіки дозволити з 17 листопада безкоштовний проїзд в поїздах учнівській молоді віком до 26 років і старшим людям віком від 62 років.

За словами Почіатка, пасажирам, які підпадають під дані категорії, достатньо буде показати для придбання "нульового квитка" документи, що підтверджують їх вік, а для молоді ще й квиток з навчального закладу.