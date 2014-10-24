ЄС не визнає видані у Криму російські паспорти і відправляє по візи до Києва

Жителям окупованого Криму почали оформляти російські закордонні паспорти, але отримати візу у країни ЄС в Росії вони не зможуть, повідомляє РБК.

Візи у країни Шенгенської угоди кримчани зможуть оформити лише у Києві. Посольство Німеччини в Києві вже попередило жителів Криму про те, що лише українське консульство та візові центри на території цієї країни вправі приймати заяви від резидентів Криму.

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«Це стосується заявників, місцем проживання яких є Крим, незалежно від того, чи вони мають український паспорт, чи паспорт виданий на законних підставах третьою країною», - уточнюється на офіційному сайті німецького представництва.

Позиція Євросоюзу щодо видачі віз жителям Криму країнами Шенгенської угоди не змінювалася, повідомив прес-секретар представництва ЄС у Росії Сорен Ліборіус.

Євросоюз не визнає нелегальну анексію Криму РФ і вважає півострів українською територією. Саме тому від осіб, які постійно проживають на території Криму, чекають подачі заяв на візи у консульствах країн Шенгенської угоди на території України.

Представництво ЄС відповідає за візову позицію лише тих країн, що входять у Шенгенську угоду, пояснив Ліборіус. Великобританія, яка не входить до Шенгену, має свої візові процедури, але позиція британських колег щодо кримського питання не відрізняється від загальноєвропейської, запевнив він.

Водночас у Росії далеко не всі бачать у неможливості для кримчан отримати візи до країн Європи на території Росії серйозну проблему. Так, депутат-єдинорос, заступник голови комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Дмитро Вяткін заявив, що жителям Криму зовсім не обов'язково їздити до Європи.

«Якщо вважати, що Європа - єдине місце, куди можна поїхати, то це проблема. Але ж це не так. Не бачу в цьому проблеми. Країни, що входять у зону Шенгенської угоди, і раніше відмовляли у візі без будь-якого пояснення причин», - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз введе біометричні візи для росіян.