На хвилинку: у Москві затримали опозиціонера Навального

Як повідомив Навальний, до його затримання залучалося семеро правоохоронців.

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали сьогодні у Москві під час його візиту до стоматолога.

Про це політик написав у своєму Twitter. Він написав: "Почав боліти зуб, пішов до стоматології. Вийшов зі стоматології - добрий день, другий оперативний полк, вас затримано. Кудись везуть".

Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то. — Alexey Navalny (@navalny) February 22, 2018

Згодом Навальний написав, що його привезли до відділку, проте через 10 хвилин вже відпустили.

"Правда відпустили. Дали мені протокол, що проти мене справа по 20.2.8 (до 30 діб арешту) і все. Запропонували підкинути куди треба. Я відмовився і поїхав на роботу. Не зрозумів, що це було і навіщо мене сім осіб затримували", - написав російський опозиціонер.

Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали. — Alexey Navalny (@navalny) February 22, 2018

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що згідно із законом, громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участь у виборах протягом 10 років після зняття чи погашення судимості.