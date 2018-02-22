На хвилинку: у Москві затримали опозиціонера Навального

13:44, 22 лютого 2018
Світ
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Олексій Навальний / REUTERS

Про це політик написав у своєму Twitter. Він написав: "Почав боліти зуб, пішов до стоматології. Вийшов зі стоматології - добрий день, другий оперативний полк, вас затримано. Кудись везуть".

Згодом Навальний написав, що його привезли до відділку, проте через 10 хвилин вже відпустили.

"Правда відпустили. Дали мені протокол, що проти мене справа по 20.2.8 (до 30 діб арешту) і все. Запропонували підкинути куди треба. Я відмовився і поїхав на роботу. Не зрозумів, що це було і навіщо мене сім осіб затримували", - написав російський опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Центрвиборчком РФ відмовив Навальному в реєстрації кандидатом на виборах президента Росії. Члени комісії пояснили своє рішення тим, що згідно із законом, громадяни, засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини, не мають права брати участь у виборах протягом 10 років після зняття чи погашення судимості.

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Теги: #Олексій Навальний#Навального затримали