У США помістили в карантин солдатів, які повернулися з Західної Африки

Про це повідомив офіційний представник Пентагону Стівен Уоррен, повідомляє ТАСС.

За його словами, ні в одного з американських солдатів не виявлено ознак хвороби, викликаної вірусом Ебола, проте в цілях обережності вони перебувають під контролем на американській військовій базі в Італії.

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"Їм заборонено покидати територію бази", - сказав Уоррен, підкресливши, що мова йде про "посилений контроль" ситуації.

Як наголошується, в найближчі дні в карантин будуть поміщені ще кілька десятків американських солдатів.