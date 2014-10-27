У США помістили в карантин солдатів, які повернулися з Західної Африки
22:42, 27 жовтня 2014Світ
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США помістили в карантин близько десятка військовослужбовців, які повернулися із Західної Африки.
REUTERS
Про це повідомив офіційний представник Пентагону Стівен Уоррен, повідомляє ТАСС.
За його словами, ні в одного з американських солдатів не виявлено ознак хвороби, викликаної вірусом Ебола, проте в цілях обережності вони перебувають під контролем на американській військовій базі в Італії.
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"Їм заборонено покидати територію бази", - сказав Уоррен, підкресливши, що мова йде про "посилений контроль" ситуації.
Як наголошується, в найближчі дні в карантин будуть поміщені ще кілька десятків американських солдатів.
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