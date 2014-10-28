Вірменія та Азербайджан поновлюють переговори про долю Нагірного Карабаху (відео)

Ільхам Алієв та Серж Саргсян домовилися обмінятися інформацією про зниклих безвісти.

Лідери Вірменії та Азербайджану Ільхам Алієв та Серж Саргсян зустрілися у Парижі за участі французького президента Франсуа Олланда. Сутички на кордоні цього регіону Азербайджану, населеного, переважно, вірменами, поновилися у серпні, відтоді загинули півтора десятка прикордонників. Читайте такожУ Парижі проведуть тристоронні переговори щодо конфлікту у Нагірному Карабасі Ільхам Алієв та Серж Саргсян домовилися обмінятися інформацією про зниклих безвісти. Наступного разу зустріч має відбутися за рік.

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