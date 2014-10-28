Вірменія та Азербайджан поновлюють переговори про долю Нагірного Карабаху (відео)

10:54, 28 жовтня 2014
Світ
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Ільхам Алієв та Серж Саргсян домовилися обмінятися інформацією про зниклих безвісти.

REUTERS

Лідери Вірменії та Азербайджану Ільхам Алієв та Серж Саргсян зустрілися у Парижі за участі французького президента Франсуа Олланда. 

Сутички на кордоні цього регіону Азербайджану, населеного, переважно, вірменами, поновилися у серпні, відтоді загинули півтора десятка прикордонників.

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Ільхам Алієв та Серж Саргсян домовилися обмінятися інформацією про зниклих безвісти.

Наступного разу зустріч має відбутися за рік.

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