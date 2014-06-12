Війська Вірменії без попередження вторглися на територію Азербайджану - ЗМІ

За повідомленням місцевих ЗМІ, напад стався 11 червня, і супроводжувався боєм. "В даний час жителі села Лакатаг змушені залишати свої будинки", - повідомив журналістам місцевий житель Айнур Серкеров, зазначивши, що серед військових Азербайджану в результаті бою були втрати, повідомляє regnum.

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У прес-службі міноборони Азербайджану ситуацію не коментують.

Раніше генерал-майор Аркадій Тер-Тадевосян заявив, що "вірменські сили готуються завдати відчутних ударів азербайджанській стороні, зараз у цьому напрямку ведеться підготовка". За його словами, в іншому випадку Азербайджан вважатиме, що вірменська сторона "дала слабину".