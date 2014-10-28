Великобританія не визнає вибори бойовиків в «ДНР» і «ЛНР» - Кемерон

Про це він зазначив у своїй заяві щодо виборів в Україні.

«Будь-які вибори, організовані сепаратистами, вважатимуться незаконним, суперечитимуть Мінській угоді та не будуть визнані у Великій Британії», - заявив він.

«Президент Порошенко і новий уряд, за підтримки міжнародного співтовариства, мають зараз здійснити політичні, економічні та управлінські реформи, які є життєво важливими для відновлення України», - додав Кемерон.

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Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія визнає вибори бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

На 2 листопада в "ДНР" і "ЛНР" заплановані вибори керівників "республік" і депутатів "парламентів".