Великобританія не визнає вибори бойовиків в «ДНР» і «ЛНР» - Кемерон
Прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявляє, що вибори, організовані сепаратистами, суперечитимуть мінським домовленостям та не визнаватимуться Великою Британією.
Про це він зазначив у своїй заяві щодо виборів в Україні.
«Будь-які вибори, організовані сепаратистами, вважатимуться незаконним, суперечитимуть Мінській угоді та не будуть визнані у Великій Британії», - заявив він.
«Президент Порошенко і новий уряд, за підтримки міжнародного співтовариства, мають зараз здійснити політичні, економічні та управлінські реформи, які є життєво важливими для відновлення України», - додав Кемерон.
Читайте такожБойовики дали Кобзону посаду «почесного консула ДНР» в Росії
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія визнає вибори бойовиків "ДНР" і "ЛНР".
На 2 листопада в "ДНР" і "ЛНР" заплановані вибори керівників "республік" і депутатів "парламентів".