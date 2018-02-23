Дипломати РФ у 12 валізах намагалися вивезти з Аргентини 400 кілограмів кокаїну (фото)

Це перший підтверждений факт участі дипломатів Російської Федерації в обороті такого обсягу накротиків.

В Аргентині у дипломатичній пошті посольства Росії було виявлено близько 400 кг кокаїну.

Про це повідомляє місцеве видання Clarin, передає DT.ua.

Наголошується, що аргентинська поліція затримала п'ять співробітників посольства за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів. Вантаж наркотиків був упакованим у 12 валіз і призначався для перевезення в Росію.

По суті, це перший підтверждений факт участі дипломатів Російської Федерації в обороті такого обсягу наркотичних речовин.