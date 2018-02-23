Дипломати РФ у 12 валізах намагалися вивезти з Аргентини 400 кілограмів кокаїну (фото)

00:23, 23 лютого 2018
Світ
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Вантаж наркотиків був упакованим у 12 валіз / фото clarin.com

Про це повідомляє місцеве видання Clarin, передає DT.ua.

Наголошується, що аргентинська поліція затримала п'ять співробітників посольства за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів. Вантаж наркотиків був упакованим у 12 валіз і призначався для перевезення в Росію.

По суті, це перший підтверждений факт участі дипломатів Російської Федерації в обороті такого обсягу наркотичних речовин.

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Теги: #Росія#Аргентина#кокаїн