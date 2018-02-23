Захарова пояснила, звідки в посольстві Росії в Аргентині взялося майже 400 кг кокаїну

Готовий до відправки вантаж з наркотиками, виявлений послом, належав співробітникові технічного складу установи.

Партія наркотиків, виявлена в одному з будинків російської дипмісії в Буенос-Айресі, належала співробітникові посольства з технічного складу, який працював за строковим договором, повідомило МЗС Росії. У четвер влада Аргентини повідомили про проведення операції проти наркоторговців, які зберігали майже 400 кг кокаїну на території російського посольства.

Як розповіла у п'ятницю офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, готовий до відправки вантаж з наркотиками був виявлений у шкільно-житловому комплексі посольства Росії у Буенос-Айресі півтора роки тому, передає Бі-бі-сі.

"Як було встановлено, він належав працівникові технічного складу установи, який закінчив до того часу відрядження за строковим трудовим договором", - йдеться в коментарі Захарової. Ім'я цього працівника не називається.

На думку Захарової, подія ніяк не може кидати тінь на російське диппредставництво, оскільки успіх операції по припиненню каналу наркотрафіку забезпечили саме російські дипломати, зокрема посол Росії в Буенос-Айресі В. В. Коронеллі. Як підкреслила Захарова, саме він повідомив првоохоронним органам Аргентини про виявлення підозрілих сумок.

Напередодні влада Аргентини оголосила про проведення операції проти наркоторговців, які нібито збиралися поставити в Росію 389 кілограмів кокаїну в дипломатичному багажі.

Повідомлялося, що розслідування було розпочато після того, як в грудні 2016 року посол Росії повідомив аргентинській владі про виявлення підозрілих валіз у будівлі школи при посольстві.

За даними аргентинської поліції, у 12 валізах були виявлені 360 пакетів з кокаїном загальною вагою 389 кілограмів.

За оцінками влади Аргентини, вартість такої партії наркотиків складає близько 50 млн євро.

Щоб затримати наркоторговців, аргентинські поліцейські замінили кокаїн на борошно, оснастили валізи GPS-датчиками і в грудні 2017 року відправили їх до Москви.

У підсумку, як повідомила міністр безпеки Аргентини Патрісія Буллрич, було затримано шість підозрюваних.

За даними аргентинської газети Clarin, один з підозрюваних у справі - співробітник поліції Буенос-Айреса по імені Іван Близнюк - був затриманий в аеропорту Есейса 21 лютого.

Передбачуваним організатором злочину Clarin називає російського бізнесмена, який прикривався торгівлею елітним алкоголем.

Спостереження за ним дозволило поліції прийти до висновку, що він, використовуючи свої зв'язки в дипломатичних колах, вже як мінімум двічі організовував подібні поставки наркотиків до Росії, імовірно через Уругвай.

Зараз, за даними газети, бізнесмен ховається в Німеччині, чия влада вже отримала від Росії запит на екстрадицію.

Його основним партнером в цій справі, за повідомленнями аргентинської преси, був колишній співробітник посольства Алі Абиянов, який був затриманий у його московській квартирі.