МЗС Данії: Європі треба готуватися до російської "гібридної війни"

Як сказав у понеділок міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегард, Європа повинна боротися з цією війною, використовуючи скоординовану енергетичну політику і пресу, щоб протистояти масованій пропаганді", повідомляє Reuters.

"Я не можу уявити, що Росія наважиться створити занепокоєння країнам Балтії, Польщі або будь-якого члена НАТО", - сказав Лідегард, відповідаючи на питання, чи бачить Данія загрозу в Росії.

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"Ясно, що тут є новий тип загрози. Я не сказав би, що вона обов'язково військова. Це гібридна війна, де у тебе масована пропаганда, провокації, підбурювання угруповань всередині інших країн, що не є війною, але що дуже вороже і до близьке війни", - сказав він.

Росія заперечує будь-яке втручання в конфлікт в Україні і звинувачує Захід у підтримці Києва в його кампанії з боротьби з російськомовним сходом України.

Криза в Україні спровокувала найгірше протистояння Москви і західних країн з часів холодної війни і викликала занепокоєння країн, що мають кордони з Росією на суші і воді. Швеція провела більшу частину минулого тижня, полюючи за іноземним підводним човном у своїх водах і здіймаючи в повітря винищувачі для перехоплення російських літаків.