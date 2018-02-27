Хімічні атаки в Сирії: як відреагує Захід

Хімічна атака у Сирії, у Східній Гуті, є безумовним актом геноциду і державного тероризму, який проводить Росія в цій країні. Інших пояснень тут бути не може. І йдеться не про дії режиму Башара Асада, а саме — про дії російського режиму.

Є багато підстав для того, щоб так стверджувати. По-перше, Росія тим, що три дні затягувала прийняття рішення Радбезу ООН, по суті, сприяла проведенню бойових дій у густонаселеному великому місті, сприяла бомбардуванню вулиць, де були жінки і діти, шпиталі і школи тощо. Три дні в такому контексті — це неймовірно тривалий період, бо за цей час гинуть сотні людей. Але під жорстким тиском та моральним осудом Росії довелося погодитися на прийняття резолюції Радбезу ООН про перемир’я. Проте вона це рішення проігнорувала і навіть посилила атаки.

Цей пункт є абсолютною ознакою причетності Росії до цих подій і її відповідальності за жертви. І саме так ситуація сприймається основними міжнародними гравцями.

По-друге, низка атак, у тому числі й на Східну Гуту, свідчить про наявність суто меркантильного підлого інтересу, особливо наближених до Путіна осіб. Цей момент на Заході жорстко обговорюється. І це — поза межами будь-яких оцінок добра і зла.

Причетність Росії до цих атак у Сирії доводить, зокрема, застосування там забороненого озброєння. Воно часто виявлялося там — озброєння із російськими клеймами та позначками. Причому частина — нове озброєння, виготовлене вже після того, як Росія приєдналася до конвенції про його заборону.

По-друге, низка атак, у тому числі й на Східну Гуту, свідчить про наявність суто меркантильного підлого інтересу, особливо наближених до Путіна осіб

Використання хімічної зброї є найжорсткішим порушенням будь-яких конвенцій. Але, тим не менш, такі засоби були знову застосовані в Сирії.

Якими будуть наслідки і реакція? Майбутнє Башара Асада зрозуміле, Росії доведеться його здати. На Асада, як і на більшість його генералів, які застосовували страшні методи масової війни проти мирного населення, чекає смертна кара.

Відповідальність Росії тепер теж неминуча. І те, що Росія поводить себе все більш зухвало, все менше реагує на вимоги світу, хоча й з острахом озирається на нього, якраз і свідчить про розуміння нею того, що вона переступила межу, за якою прощення не буде.

От тільки проблема — на сьогодні у світі просто не існує механізмів, як реагувати на дії саме такого агресора, яким є Росія.

Серед юридичних або політичних механізмів є єдиний — Організація Об’єднаних Націй, яка створювалася одразу після Другої світової війни як система стримувань і противаг, щоб ні СРСР, ні США не могли домінувати в ООН. І Росія цим зараз активно користується. Тому політичних варіантів, напевно, немає.

Проте у відповідь на те, що зараз Росія творить у Сирії, Захід цілком може відреагувати новою порцією санкцій, які можуть бути досить жорсткими, болісними, і вони будуть лише доповнювати ті, які вже є за агресію Росії проти України.

Чи буде Захід реагувати силовими методами? Це можливо, але важко прогнозовано. У Сирії є певні умовні лінії розмежування між територією, де стоять підтримувані США сили опозиції, і територією, яку Асад вважає своєю. І там, де США мають своїх інструкторів і військових, вони дійсно можуть завдати удару за будь-яку спробу перейти цю межу. Думаю, США можуть вдатися до подібних методів за злочини проти людяності, чим були хімічні атаки.

Чи буде Захід реагувати силовими методами? Це можливо, але важко прогнозовано

Це може статися в будь-яку мить — сьогодні до кінця дня або за кілька місяців. Прогнозувати важко, бо ми не знаємо логіки дій американців та наявних розвідданих. Якщо у них є точні координати місць, де, наприклад, зберігається хімічна зброя, то у будь-який момент може відбутися старт американських крилатих ракет, які завдадуть удару по військових об’єктах асадівських військ.

Тож реакція Заходу в цьому плані достатньо непрогнозована. Вони контролюють і будуть жорстко утримувати надалі лінії розмежування. Але як вони будуть поводитися далі — не дуже собі уявляю. Захід дуже обережний у таких справах, іноді аж надто. Через те багато непрогнозованості в діях Заходу, чим і користуються Путін і Асад.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик