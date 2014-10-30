Французький уряд не дає дозвіл на поставку "Містраля" в Росію - DCNS

"У зв'язку з цим поки неможливо визначити дату передачі корабля на поточній стадії", - заявив представник компанії "Газете.Ru".

Нагадаємо, напередодні віце-прем'єр Дмитро Рогозін повідомив про те, що перший вертольотоносець "Містраль" буде переданий російській стороні 14 листопада, у зв'язку з чим, компанію "Рособоронекспорт" запросили у Францію на церемонію передачі вертольотоносця РФ.

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У свою чергу, уряд Франції не підтвердив інформацію про те, що Франція готова передати Росії один з двох вертольотоносців "Містраль"

Раніше президент Франсуа Олланд заявляв, що Франція не буде передавати "Містраль", поки не зміняться політичні умови.