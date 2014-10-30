Винищувачі РФ над Європою небезпечні для цивільних повітряних суден - НАТО

Про це сказав представник НАТО Джей Янзен, слова якого наводить польський TVN24.

"Російські літаки не повідомляли про свої плани польоту та не виходили на контакт із цивільними службами контролю за авіаційним рухом, що могло становити потенційну загрозу для цивільного авіаруху", - відзначив він.

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Вчора НАТО заявило, що 28 та 29 жовтня виявило надзвичайну активність російських військових літаків у небі у європейському повітряному просторі над Балтійським та Чорним морями та Атлантичним океаном.

На перехват чотирьох груп російських літаків, серед яких були стратегічні бомбардувальники Ту-95 та винищувачі МІГ-31, були підняті в небо бойові літаки членів НАТО Португалії, Німеччини, Великобританії, Туреччини та Норвегії.