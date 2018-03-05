Кім Чен Ин вперше зустрівся із делегацією з Південної Кореї
13:08, 05 березня 2018Світ
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У делегацію входять керівник управління національної безпеки Південної Кореї Чон Ий Ен і начальник розвідувального управління Со Хун.
Кім Чен Ин / REUTERS
Глава КНДР Кім Чен Ин проводить в Пхеньяні зустріч з високопоставленою делегацією Південної Кореї.
Наголошується, що це перша зустріч із офіційними особами з Південної Кореї з моменту приходу Кім Чен Ина до влади в 2011 році, передає CNN.
У делегацію входять керівник управління національної безпеки Південної Кореї Чон Ий Ен і начальник розвідувального управління Со Хун.
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Раніше повідомлялося, що південнокорейська влада спрямує в Північну Корею двох спецпосланників для допомоги в налагодженні діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном.
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