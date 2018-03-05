Путін заявив про підвищення потенціалу ФСБ та вимагає ефективніше боротися з екстремістами і шпигунами

За словами президента РФ, за останні шість років злочинів терористичної спрямованості в Росії стало менше.

Президент Росії Володимир Путін заявив про підвищення потенціалу ФСБ РФ і вимагає ефективніше боротися з екстремістами і шпигунами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на колегії ФСБ в Москві.

«За останні роки було багато зроблено для розвитку потенціалу ФСБ. Ви отримали новітню техніку і засоби зв'язку, сучасні інформаційно-аналітичні ресурси, зміцнили кадровий склад. І сьогодні важливо максимально ефективно задіяти всі ці можливості для вирішення комплексу завдань, які стоять перед вами», - зазначив Путін.

При цьому він повідомив, що за останні шість років злочинів терористичної спрямованості в Росії стало менше. Якщо в 2012 році їх було 316, то в 2014 - 84, а минулого - 25.

«У боротьбі з терором, з іншими викликами цивілізації і міжнародної безпеки Росія завжди була і буде відкрита для взаємодії і спільної роботи - і з союзниками, і з тими, хто до такого числа не входить: з усіма іншими країнами, навіть якщо з кимось з них у нас є розбіжності або протиріччя хоч з якихось питань міжнародного порядку», - наголосив він.

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Путін також вимагає роботи з протидії екстремізму.

«Потрібно захистити людей, молодих людей, насамперед, від тих, хто намагається заразити суспільство агресією і нетерпимістю, ксенофобією і націоналізмом. Радикалізм, який би політичний, ідеологічний відтінок він не носив, не набував, руйнівний за своєю суттю. І ми зобов'язані убезпечити країну, майбутнє людей від цієї загрози», - вважає російський лідер.

За його словами, всі останні роки фіксується зростання активності зарубіжних розвідок.

«Вони дуже щільно працюють щодо Росії, використовують найсучасніші методи і агентурної, і технічної розвідки», - додав російський президент.

«Тільки протягом минулого року було припинено діяльність 72 кадрових співробітників і 397 агентів іноземних спецслужб. Прошу й надалі діяти на цьому найважливішому напрямі гранично зібрано й ефективно, припиняти спроби отримати доступ зарубіжних розвідок до відомостей політичного, економічного, технологічного та оборонного характеру», - сказав він.

Окремо він зазначив, що потрібно посилити захищеність інформаційного простору Росії від сучасних кіберзагроз, для цього вдосконалювати Державну систему виявлення, запобігання і ліквідації наслідків комп'ютерних атак на інформаційні ресурси Росії, підвищувати надійність мережі конфіденційного зв'язку органів влади, силових структур.