Катастрофа російського Ан-26 у Сирії: Слідком РФ відкрив справу про порушення правил польотів

В Міноборони РФ уточнили, що на борту літака було 39 російських військовослужбовців.

У Росії у зв'язку з катастрофою Ан-26 в Сирії порушили справу про порушення правил польотів і підготовки до них. Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

Читайте такожПри катастрофі російського Ан-26 в Сирії міг загинути генерал ЗС РФ – ЗМІ«Військовими слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації за фактом катастрофи російського транспортного літака Ан-26 в Хмеймімі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.351 КК РФ (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки)», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що літак виконував плановий політ на території Сирійської Арабської Республіки. За попередніми даними, за 500 метрів від аеропорту Хмеймім транспортний літак Ан-26 зіткнувся з землею.

Для розслідування авіакатастрофи створено оперативно-слідчу групу. Проводиться комплекс необхідних слідчих дій, вживають заходів для встановлення всіх обставин пригоди.

За даними прес-служби Кремля, президент РФ Володимир Путін по телефону заслухав доповідь міністра оборони Сергія Шойгу про катастрофу в Сирії російського військово-транспортного літака «Ан-26».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня під час заходу на посадку на аеродромі Хмеймім зазнав катастрофи російський військово-транспортний літак «Ан-26» Повітряно-космічних сил Росії. За попередніми даними, на борту перебували 26 пасажирів і шість членів екіпажу, всі вони загинули. Причиною катастрофи могла стати технічна несправність.

Пізніше в прес-службі Міноборони РФ уточнили, що на борту літака Ан-26, що розбився в Сирії, було 39 військовослужбовців.

«За уточненими даними, на борту транспортного літака Ан-26, який зазнав катастрофи при заході на посадку на аеродромі Хмеймім, перебували 33 пасажири і шість членів екіпажу. Усі вони військовослужбовці збройних сил РФ», - йдеться в повідомленні. При цьому заявляється, що вогневого впливу по літаку не було.