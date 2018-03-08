США почали навчання підводних човнів в Арктиці

Субмарини здійснять кілька переходів в Арктиці, після чого піднімуться на поверхню в районі Північного полюсу.

ВМС США почали пятинедельные навчання підводних човнів біля північного узбережжя Аляски. "Льодові навчання – 2018" або ICEX18 будуть включати прорив масивних підводних суден через арктичний лід, а також збір наукових даних, повідомляє ZN.ua.

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"Ми постійно перевіряємо нову тактику, методи і процедури під льодом, і ці навчання дозволяють нам зробити це в більш широкому масштабі і разом з нашими британськими та академічними партнерами", – заявив командир Центру розробки підводних озброєнь контр-адмірал Джеймс Піттс.

ВМС створять тимчасовий табір на льоду в морі Бофорта приблизно в 240-280 кілометрах на північ від Прудо-Бей, штат Аляска.

Табір складатиметься з портативних наметів, в яких зможуть розміститися понад 50 осіб. Він буде служити тимчасовим командним центром для підлідної навігації, випробувань торпед і досліджень.

У навчаннях беруть участь швидкохідні ударні субмарини "Коннектикут" (клас "Сівулф") і "Хартфорд" (клас "Лос-Анджелес). До них приєднається британська підводний човен Trenchant класу "Трафальгар".

Вони здійснять кілька переходів в Арктиці, піднімуться на поверхню в районі Північного полюса, проведуть збір наукових даних і виконають інші вправи, повідомили у ВМС.

Подібні маневри проводяться раз на два роки.

Як повідомлялося, восени 2018 року НАТО проведе в Європі вчення Trident Juncture, найбільші з часів Холодної війни. У маневрах візьмуть участь близько 45 тисяч військових з країн-членів НАТО, а також десятки кораблів і літаків, задіяних в маневрах біля берегів Норвегії для надання відсічі "імітованій загрозі".