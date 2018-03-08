Виконавчим директором Європолу стане жінка

Катрін Де Болле обійматиме посаду протягом чотирьох років.

Бельгійка Катрін Де Більш призначена на посаду виконавчого директора Європолу.

Читайте такожШахраї "відмивають" до 4 мільярдів фунтів стерлінгів за допомогою криптовалюти - Європол

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на сайт Ради ЄС.

"8 березня 2018 року Рада призначила Катрін Де Болле з Бельгії на посаду виконавчого директора Європолу", - йдеться в повідомленні.

Де Болле вступить на посаду з 1 травня 2018 року, коли спливає термін повноважень діючого виконавчого директора Європолу Роба Уейнрайт.

Виконавчого директора Європолу призначають на чотири роки з можливістю пролонгації ще на чотири роки.

Зараз Катрін Де Болле посідає посаду генерального комісара Федеральної поліції Бельгії.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що головне питання гендерної рівності – це питання про владу "І тому нашою найголовнішою завданням є дати владу жінкам", - йдеться у зверненні генсека ООН, присвяченому Міжнародному жіночому дню 8 березня.