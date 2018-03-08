Генсек ООН закликав дати владу жінкам (відео)

Гуттериш додав, що організація досягла паритету в групі старших керівників та має намір домагатися його на рівні керівників ООН у всіх країнах.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш записав відеозвернення, приурочене до Міжнародного жіночого дня. Ролик опублікований на каналі служби новин ООН на YouTube.

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«Ми живемо у світі, в якому домінують чоловіки і в культурі якого домінують чоловіки. Це стосується як урядів, державних органів і приватного сектора, так і міжнародних організацій, подібних ООН. Таким чином, головне питання гендерної рівності — це питання влади. І тому наша найголовніша задача — дати владу жінкам», — сказав він.

Гутерріш додав, що організація досягла паритету в групі старших керівників та має намір домагатися його на рівні керівників ООН у всіх країнах.