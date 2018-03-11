Сирійська армія досягла значних успіхів у наступі на підконтрольну повстанцям Східну Гуту

За інформацією правозахисників, урядовим військам вдалося розділити Східну Гуту на три частини і блокувати два стратегічно важливих міста.

Сирійські урядові війська досягли значних успіхів у наступі на підконтрольну повстанцям Східну Гуту.

Як повідомляє правозахисна організація "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR) з посиланням на очевидців у суботу, 10 березня, армія президента Башара Асада відрізала від підконтрольного повстанцям регіону стратегічно важливі міста Дума і Хараста, а також захопила інший населений пункт - Місраб, передає Deutsche Welle.

За інформацією SOHR, сирійська армія взяла під контроль дороги, що з'єднують Думу з Харастою (на сході) і Місраб (на півдні). Таким чином військам Асада вдалося розділити Східну Гуту на три частини: Дума і його оточення на півночі, Хараста на заході та інші населені пункти на сході.

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Сирійська урядова армія почала наступ на Східну Гуту - один з регіонів, що залишився підконтрольним повстанцям, - у середині лютого. Ця операція стала найважчою з моменту початку громадянської війни в країні в березні 2011 року, зазначає агентство dpa.

Як повідомляв УНІАН, з 2013 року майже 400 тисяч жителів Східної Гути перебувають у стані облоги, не маючи доступу до продовольства, питної води, медикаментів і електрики.

У середині лютого 2018 року армія Асада почала бомбардування позицій повстанців у регіоні, в результаті яких, за даними Сирійської наглядової ради з прав людини, загинуло понад 930 мирних жителів. Представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" повідомляють про більш ніж тисячі загиблих.