Японія вшановує пам'ять жертв Фукусіми

У Японії згадали хвилиною мовчання близько 18,5 тисячі жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1". Через сім років після трагедії десятки тисяч людей все ще не можуть повернутися додому.

У Японії в неділю, 11 березня, вшановують пам'ять жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1". О 14:46 - у час, коли почалася трагедія сім років тому, - країна згадала хвилиною мовчання близько 18,5 тисячі загиблих 11 березня 2011 року.

Як пише DW, меморіальні служби були проведені в Токіо та в регіоні Фукусіма. Жителі зібралися вздовж узбережжя, щоб вшанувати загиблих. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе під час меморіальної церемонії заявив, що реконструкція зруйнованого під час землетрусу житла відбувається швидкими темпами, але багато людей все ще залишаються переселенцями.

У той же час, як повідомляє Reuters, у Тайбеї демонстранти провели акцію протесту проти ядерної енергетики в Японії у день 7-ї річниці ядерної катастрофи у Фукусімі.

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Сім років тому руйнівний землетрус магнітудою в 9 балів та цунамі призвели до зупинки систем охолодження на атомній електростанції "Фукусіма-1". Внаслідок цього розплавилися кілька ядер реакторів, на станції сталася низка вибухів та великий витік радіації в атмосферу.

Аварію на "Фукусімі-1" називають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС. Після неї понад 120 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в забрудненій місцевості. За даними агенції dpa, десятки тисяч людей досі мешкають в тимчасовому житлі, а майже 50 тисяч не можуть повернутися додому. З часу трагедії померло понад 3500 постраждалих.