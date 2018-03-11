У Польщі сьогодні не працюють більшість магазинів

З 11-го березня почала діяти заборона на торгівлю по неділях

11 березня у Польщі не працюють більшість магазинів відповідно до нового закону про заборону торгівлі в неділю.

Як повідомляє Zaxid.net з посиланням на TVN 24, це перша неділя, коли поляки не можуть здійснити покупки у більшості магазинів.

Відповідно до закону, лише дві неділі на місяць будуть комерційними: магазини працюватимуть у першу та останню неділю місяця. Тож наступного разу недільний шопінг у Польщі буде дозволений 25 березня. Згідно із законом, з 2020 року торгівля буде заборонена у всі неділі, за винятком неділь, передбачених законом.

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Заборона на торгівлю має винятки і не поширюється на пекарні, кондитерські вироби, магазини морозива, АЗС, торгівлю квітами, вінками і свічками на кладовищах, похоронні зали, магазини сувенірів, магазини преси, квитки на громадський транспорт, тютюнові вироби, купони азартних ігор і взаємні ставки, поштові відділення. Також дозволяється онлайн-торгівля. Заборона не поширюється на магазини в готелях і на торгівлю під час ярмарків.

Крім цього, в неділю зможуть торгувати власники малих крамниць, але за умови, що самі стоятимуть за прилавком. Загалом закон передбачає список із 32-х позицій, на які не поширюється заборона.

Порушників закону чекає штраф – від однієї до ста тисяч євро.

Нагадаємо, у Польщі з 11 березня набув чинності закон про заборону торгівлі в неділю.

Нижня палата польського парламенту ухвалила закон в листопаді 2017 року, а верхня затвердила його в січні 2018-го. Президент Польщі Анджей Дуда підписав його 30 січня.