Армія Асада посилила наступ на Східну Гуту: на кількох напрямках ведуться запеклі бої

Представники повстанців у Східній Гуті заявили, що не мають наміру залишати район і хочуть надалі продовжувати боротьбу.

Урядові сирійські війська, підконтрольні президенту країни Башару Асаду, у неділю, 11 березня, посилили наступ у районі Східна Гута.

Як повідомляє базований у Лондоні Сирійський моніторинговий центр за дотриманням прав людини, на кількох напрямках ведуться запеклі бої, інформує агенція dpa, передає DW.com.

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Війська Асада завдають авіаударів по району, а також обстрілюють його ракетами та з артилерії. Лише протягом неділі, як зазначає агенція, загинуло понад 20 людей. Загалом же з початку наступу в середині лютого загинули понад 1100 мирних жителів, додає Reuters.

Раніше урядова армія ізолювала два важливих міста регіону - Думу та Харасту - одне від одного та від решти району. Таким чином, анклав виявився поділеним на три частини.

У той же час представники повстанців у Східній Гуті заявили, що не мають наміру залишати район і хочуть надалі продовжувати боротьбу. Як повідомлялося, за даними спостерігачів, 9 березня відбулася перша евакуація - Східну Гуту залишили 13 роззброєних бойовиків угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою".