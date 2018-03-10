Перша група бойовиків залишила оточену військами Асада Східну Гуту

Рішення про евакуацію ухвалили на консультаціях з ООН, кількома неназваними міжнародними сторонами і громадянськими лідерами зі Східної Гути.

Невеликі групи ісламістських бойовиків почали залишати оточений сирійськими урядовими силами підконтрольний повстанцям анклав Східна Гута, неподалік Дамаска.

Сирійське державне телебачення 9 березня показало відео, на якому близько десяти бійців зі своїми родинами прибувають до пропускного пункту Аль-Вафідін і сідають в автобус, передає Радіо Свобода.

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Угруповання «Джейш аль-Іслам» («Армія Ісламу»), найбільша з кількох груп бойовиків у Східній Гуті, заявило, що представників джигадистського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» евакуюють до північної провінції Ідліб.

За повідомленням, рішення про евакуацію ухвалили на консультаціях з ООН, кількома неназваними міжнародними сторонами і громадянськими лідерами зі Східної Гути.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією державних сирійських ЗМІ і правозахисників, сирійські урядові війська 7 березня взяли під контроль більше половини території району Східна Гута, таким чином розділивши навпіл територію, контрольовану повстанцями.

У середині лютого 2018 року армія президента Сирії Башара Асада розпочала бомбардування позицій повстанців у регіоні, в результаті яких, за даними Сирійської наглядової ради з прав людини, загинуло понад 930 мирних жителів. Представники неурядової організації "Лікарі без кордонів" повідомляють про більш ніж тисячу загиблих.