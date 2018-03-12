У Непалі розбився літак з 71 пасажиром на борту: знайдені обгорілі тіла (фото, відео)

12:33, 12 березня 2018
Світ
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Місце катастрофи / REUTERS

Як повідомляє Reuters, рятувальники на місці аварії виявили сильно обгорілі тіла.

На борту літака перебувала 71 особа, 17 людей вдалось врятувати, сказав представник аеропорту. Число загиблих і поранених поки не відомо.

Фотограф агентства розповів, що він побачив на асфальті біля аеропорту Катманду тіла, накриті тканиною.

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Теги: #авіакастрофа#Непал