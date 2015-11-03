У Непалі туристичний автобус зірвався у прірву: десятки загиблих - ВВС

Як повідомляє ВВС Україна, інцидент стався у Гімалаях - за 85 км від столиці країни Катманду. Поліція каже, що автобус пролетів униз близько 200 метрів.

У поліції заявили, що автобус був переповнений - багато людей сиділи навіть на даху.

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Кореспондент ВВС у Непалі зазначає, що переповненість туристичних автобусів стає дедалі більшою проблемою, адже через серйозну нестачу палива кількість перевізників у горах зменшується.