Британія скликала термінове засідання Радбезу ООН через отруєння Скрипаля

Росія до півночі не відповіла на вимогу Терези Мей пояснити, як нервово-паралітична речовина, якою були отруєні Скрипаль і його дочка Юлія, потрапила в Британію.

Британський МЗС повідомив, що Рада безпеки ООН проведе термінове засідання у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Лондон вважає, що за ним з великою ймовірністю стоїть Росія.

Засідання розпочнеться о 21:00. Про це повідомляє "Російська служба ВВС".

Росія до півночі не відповіла на вимогу Терези Мей пояснити, як нервово-паралітична речовина, якою були отруєні Скрипаль і його дочка Юлія, потрапила в Британію.

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Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною був госпіталізований 66-річний громадянин РФ Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипалю та його доньці стало погано в торговому центрі в Солсбері. Частину центру Солсбері було закрито, фахівці в захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Пізніше глава британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

12 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаля і його доньку було отруєно нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.